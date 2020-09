Angra vacinará cães e gatos contra a raiva

Matéria publicada em 17 de setembro de 2020, 17:02 horas

Imunização vai percorrer os bairros e a agenda será divulgada semanalmente

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Saúde, inicia na próxima segunda-feira (21) a campanha de vacinação antirrábica animal. Cães e gatos saudáveis, com mais de três meses, devem tomar a dose da vacina contra a raiva, que não tem cura e pode ser transmitida a humanos. A imunização é importante para manter a doença sob controle. A vacinação é gratuita e obrigatória.

A vacinação se estenderá pelos meses de outubro e novembro, e a equipe percorrerá os bairros da cidade durante este período. A divulgação da agenda será semanal, no site e redes sociais da prefeitura. O horário da campanha será de 9h às 13h e, em dias chuvosos, não acontecerá, sendo transferida para uma nova data a ser divulgada.

Além disso, aqueles que preferirem podem levar o animal para ser imunizado na Secretaria de Saúde, localizada no Balneário, ligando antes para o telefone 24 3377- 4025 e agendando a vacinação.

Vale ressaltar que as seringas e agulhas usadas na campanha são descartáveis e a expectativa é imunizar 20 mil animais em Angra dos Reis. A Secretaria de Saúde orienta que os cães sejam levados aos postos de vacinação com coleira e guia, conduzidos por adultos com capacidade para contê-los. Gatos devem ser levados em caixas de transporte para evitar fugas ou acidentes. Lembramos que o uso da máscara para o condutor do animal é obrigatório.

Além da vacinação nos bairros, no dia 26 de setembro haverá um drive-thru no piso G3 do estacionamento do Shopping Piratas, com acesso pela Estrada do Marinas, que estará aberto exclusivamente para a estrutura de vacinação. A imunização vai acontecer das 10h às 16h e os animais poderão ser vacinados sem sair do carro.

Programação da primeira semana de vacinação:

SEGUNDA-FEIRA (21) – 9H ÀS 13H

Sapinhatuba 1 (perto da rodovia)

Sapinhatuba 2 (perto da rodovia)

Sapinhatuba 3 (perto da rodovia)

Serra D´água (rua Principal)

Pontal (perto do posto)

Garatucaia (praia)

Parque Mambucaba (Campo da Gringa e quadra aberta perto do SPA)

Frade (praça)

TERÇA-FEIRA (22) – 9H ÀS 13H

Marinas (ponto final)

Balneário (quadra)

Gamboa do Belém (perto da rodovia)

Ribeira (praça)

Cantagalo (entrada do bairro)

Parque Mambucaba (Campo da Gringa e quadra aberta perto do SPA)

Frade (perto da escola Reseck)

Santa Rita 1 (volante)

QUARTA-FEIRA (23) – 9H ÀS 13H

Marinas (perto do posto)

Balneário (quadra)

Belém (praça do posto e campo de areia)

Portogalo (praça)

Água Santa (entrada do bairro)

Parque Mambucaba (Campo da Gringa e quadra aberta perto do SPA)

Frade (entrada da Rua Cunhambebe)

Santa Rita 1 (volante)

QUINTA-FEIRA (24) – 9H ÀS 13H

Parque das Palmeiras (perto da praça)

Praia do Anil, abrangendo Tatu e Fortaleza (praça)

Belém (praça do posto e campo de areia)

Caputera 1 (perto do posto)

Caputera 2

Parque Mambucaba (perto do CIEP e perto da Escola Frei Bernardo)

Frade (quadra do Morro da Constância)

Bracuí (posto de saúde)

SEXTA-FEIRA (25) – 9H ÀS 13H

Morro da Glória 1 (antiga garagem da Colitur)

Morro da Cruz, abrangendo Glória 2 (próximo à escola do Morro da Cruz)

Belém (praça do posto e campo de areia)

Ponta Leste (praça)

Parque Mambucaba (perto do CIEP e perto da Escola Frei Bernardo)

Sertãozinho do Frade (campo)

Bracuí (perto do cemitério)

SÁBADO (26) – 10H ÀS 16H

Vacinação em drive-thru (estacionamento do Shopping Piratas).