Angrense é medalhista em Campeonato Brasileiro de Xadrez

Angra dos Reis – O atleta Arthur Bernardo, de Angra dos Reis, conquistou a medalha de prata no Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar de 2023. Após um ótimo desempenho, com cinco vitórias e apenas uma derrota, Arthur conseguiu um resultado histórico e trouxe o vice-campeonato para a cidade de Angra.

Realizado entre os dias 13 e 15 de outubro, no Colégio Militar de Belo Horizonte, o torneio contou com mais de 400 competidores, de diferentes categorias, desde o sub-5 até o sub-18.

– É um grande prazer representar a cidade de Angra dos Reis em um campeonato nacional. Após essa conquista, quero destacar o trabalho do meu treinador, João Paulo Galindo. Também agradeço ao apoio da minha mãe e de meus familiares que sempre me apoiaram para que eu pudesse representar a minha cidade fazendo o que eu mais gosto: jogar xadrez. Além da conquista, também tenho a oportunidade de fazer novas amizades durante as competições – comentou o atleta.

Durante a pandemia, com apenas 8 anos, Arthur começou a praticar xadrez. Seu primeiro treinador, Richard Marx, foi seu incentivo inicial para participar de campeonatos. Em sua primeira competição, com apenas dois meses de treinamento, Arthur conquistou o 6º lugar da categoria sub-8 e não parou mais de competir. Em 2022 e 2023, o atleta conquistou o 2° lugar no Torneio estadual por idade.

Atualmente, Arthur é atleta filiado do Clube de Xadrez Paraty e Angra dos Reis – CXPAR, sendo treinado por João Paulo Galindo. O atleta recebeu apoio de hospedagem e passagem pela Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.