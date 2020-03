Animais de estimação não transmitem coronavírus, esclarece veterinário

Matéria publicada em 16 de março de 2020, 17:59 horas

Volta Redonda– O médico veterinário Bruno Freitas, de Volta Redonda, esclarece que os animais de estimação não transmitem, nem são afetados pelo novo coronavírus (Covid-19). O veterinário reforçou que essa afirmação foi recentemente divulgada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Ele alerta que há muita fake news sobre o tema em relação aos animais.

– Até o momento não há nenhuma evidência científica que mostre que os pets transmitem ou adoecem com o novo coronavírus (Covid-19). Esse novo coronavírus atinge os humanos especificamente, em outras palavras, só quem tem os sintomas são os humanos. Os animais, tanto domésticos, quanto silvestres, não desenvolvem a doença. Mesmo com o alto poder de mutação do vírus, nenhuma delas irá infectar os animais de estimação – disse.

Bruno Freitas comentou que em relação aos boatos do Covid-19 nos animais, podem estar ocorrendo uma disseminação errônea com a variação do vírus.

– Existe um coronavírus específico dos pets que é bem diferente do Covid-19. São apenas da mesma família, mas com ação e transmissão muito diferente, onde ataca o trato intestinal dos animais. Esse vírus pode aparecer durante a fase de filhote principalmente, o tratamento é sintomático e a maioria de Pets afetados tem a cura total em poucos dias – explicou.

O veterinário destacou que a melhor proteção que o dono pode dar ao seu animal de estimação contra qualquer tipo de vírus é vacina-lo.

– A forma mais eficaz de proteger nossos pets dos principais vírus é com a vacinação correta, principalmente de doenças virais, usando a vacina múltipla, a antirrábica animal e a vacina contra a gripe canina, você protegerá seu animal, lembrando que todas as vacinas dos pets deve ser repetidas anualmente para manter a proteção – finalizou Bruno Freitas.