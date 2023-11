Aniversário de Porto Real tem show com recorde de público

Porto Real – O 28º aniversário de emancipação político-administrativa de Porto Real teve o maior show da história do município, e recorde de público no novo Parque de Exposições da cidade, informou a prefeitura.

Na madrugada de sábado (4) para domingo (5), o palco da Expo Real recebeu o cantor Thiaguinho, que abrilhantou a festa com grandes sucessos nacionais.

Já pela manhã, o Desfile Cívico Comemorativo de 2023 levou centenas de pessoas até a Avenida B, no bairro Freitas Soares, onde estudantes, corpo docente, servidores públicos e sociedade civil, fizeram o cortejo em homenagem ao aniversário de Porto Real. Sob o tema “Respeito e Tolerância: Valores que promovem a Paz nas Escolas”, o desfile contou com a participação da Banda Municipal de Porto Real das Fanfarras da Escola Municipal Dr. Jiulio Caruso e dos ex-alunos da ETPC.

Outra programação foi a Corrida e Caminhada Papaléguas, evento esportivo que se tornou comum na semana do aniversário da cidade e que reuniu cerca de 300 atletas em provas de 3, 5 e 10 km.

O secretário de Governo e presidente da comissão da Expo Real, Augusto Serfiotis, ressalta que a atual gestão recuperou o calendário festivo de Porto Real, em que a Exposição é o evento mais prestigiado da cidade. “Este ano tivemos a volta da Festa Italiana, a 1ª Expo Gospel e agora Expo Real. A cada evento vamos surpreendendo a população com grandes shows e uma estrutura de primeira linha”, disse o secretário.

O prefeito Alexandre Serfiotis destacou ações que vão além do calendário festivo. “Antes de realizarmos essa grande festa, nós priorizamos as ações em infraestrutura e realizamos grandes investimentos em saúde, educação e mobilidade urbana. Agora com a casa arrumada e tudo caminhando para o crescimento do município, estamos colhendo os frutos devolvendo para a população o orgulho de morar em Porto Real. Desejo que Deus abençoe o nosso município”, concluiu Serfiotis.