Anselmo Vasconcelos chega a Barra Mansa com turnê ‘Me chama que eu vou’

Barra Mansa – A Cia Teatral Calegari traz ao município neste fim de semana o espetáculo ‘Me Chama que eu Vou’, que busca revitalizar a circulação de peças teatrais pelas cidades brasileiras em qualquer espaço: sedes de companhias teatrais, escolas, espaços públicos, feiras, entre outros.

O projeto envolve uma dupla turnê teatral: ‘A cafona’, com Anselmo Vasconcellos e ‘A Cartomante’, com Patrícia Pinho e Paulo Ferreira. As duas peças serão exibidas no Colégio Verbo Divino neste sábado (19) e domingo (20), às 19h30min.

De acordo com o diretor da Cia Calegari, o ator Danilo Calegari, conseguir trazer essas duas peças para Barra Mansa é dar um pontapé inicial para que outras grandes produções também cheguem à cidade, além dar aos atores da região a oportunidade de ter acesso a cartazes que estão em circulação nas grandes capitais do país.

“Isso ajuda cada vez mais na formação dos nossos atores, que vão ter contato e poder ver de perto a atuação desses grandes profissionais. No grau de formação que nós buscamos na companhia, é uma oportunidade incrível”, destacou o diretor.

Os espetáculos

‘A Cafona’ conta a história de uma mulher invejosa e que parece apresentar sintomas de uma possível depressão aguda. Marcada pela inveja que sente desde a infância, ela está disposta a difamar e criar seu próprio mundo de delírios e causos em sua vida. Além disso, vive na solidão, mantendo sua existência sem compartilhar suas experiências com os outros. É um ambiente misto de inveja, solidão e possivelmente depressão.

‘A Cartomante’ é uma experiência que propõe dialogar com o público em uma linguagem horizontal, uma interação afetuosa com a cidade e seus habitantes. Um espaço livre para todas as pessoas, de todas as idades. É um jogo teatral a partir das Cartas do Tarot. A atriz apenas carrega um trepied onde conta histórias a partir de suas experiências: na pandemia, ela criou uma rifa solidária de Tarot para apoiar artistas que estavam sem remuneração naquele momento; como cliente de diversas oraculistas e também como leitora do livro de Madame Lenormand – famosa oraculista presa por bruxaria em 1804.

Os atores

Patrícia Pinho é mestranda no programa PPGEAC – UNIRIO, onde cursou bacharelado em 2003. Recebeu o Prêmio APTR 2010 como Melhor atriz em papel coadjuvante pela peça ‘As Meninas’, de Maitê Proença e Luís Carlos Góes, com direção de Amir Haddad. Idealizadora do Buraco da Lacraia Dance Show – 2013. Dirigiu o espetáculo musical Do Outro Lado – primeiro texto da atriz Vanessa Gerbelli, com direção de arte de Gringo Cardia e supervisão de Amir Haddad.

Na montagem de’ Vestido de Noiva’, de Nelson Rodrigues, dirigida por Renato Carrera, viveu Madame Clessi – Melhor espetáculo Prêmio Questão de Crítica. Na rede Globo atuou durante seis anos no humorístico Zorra; na novela Além da Ilusão foi Fátima – mãe adotiva de Olívia, e no momento, faz uma participação na novela Terra e Paixão como Dalva.

Anselmo Vasconcelos já participou de mais de 50 filmes, entre os quais se destacam: ‘Se segura, malandro!’, de 1978, e ‘Bar Esperança, o último que fecha’, de 1983, ambos de Hugo Carvana; ‘A república dos assassinos’, de 1979, de Miguel Faria Jr., e’ Brasília 18%’, de 2006, de Nelson Pereira dos Santos, entre outros. Na televisão, participou de telenovelas e minisséries, no humorístico Bronco, exibido pela Band, e atualmente atua na novela Genesis e Reis da Rede Record.