Matéria publicada em 10 de agosto de 2021, 07:48 horas

Iniciativa é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde

Barra Mansa – O municípios antecipou em oito semanas a data para aplicação da segunda dose da vacina Oxford/AstraZeneca para professores. O público alvo deve ser imunizado no Parque da Cidade, de 8 às 18 horas. Para o prefeito Rodrigo Drable, a iniciativa é fundamental para garantir o pleno retorno das aulas, já que o prejuízo à educação é imensurável.

– Apesar de todas as categorias merecerem e ser nosso intuito anteciparmos a vacinação de todos, a priorização da educação é para garantir o retorno às aulas e o futuro de toda uma geração que depende de estudos – disse.

O professor deve apresentar no ato vacinação Cartão de Vacinação, com registro da D1 Oxford/AstraZeneca , crachá, contracheque ou documento que comprove vinculação com a instituição de ensino e documento pessoal com foto.

A antecipação da vacina, de acordo com a coordenadora de Imunização da Prefeitura, Marlene Fialho, é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde devido ao surgimento de novas variantes do vírus. “Dessa maneira, não há quebra no processo epidemiológico da vacina. É super seguro. Cada professor deve se manter atento à data agendada no cartão de vacinação e controlar os dias da antecipação. A medida visa acelerar ainda mais o esquema vacinal e está prevista na bula da vacina”, disse.

Sobre a importância da segunda dose, Marlene destaca que somente com o esquema vacinal completo a população estará efetivamente imunizada.