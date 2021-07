Matéria publicada em 13 de julho de 2021, 11:24 horas

Ação aconteceu de 07 a 10 de julho, em Petrópolis/RJ; a informação foi cedida à imprensa na manhã desta terça-feira (13).

Petrópolis e Rio – A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com apoio da Polícia Rodoviária Federal, realizou, de 07 a 10/07/21, operação de combate ao transporte clandestino de passageiros, na BR-040, em Petrópolis/RJ, durante mais uma etapa da Operação Pascal 2021. Durante a ação, 13 veículos foram apreendidos, sendo 12 ônibus de empresas de turismo flagrados realizando serviço de linha (circuito aberto) a serviço de empresa de aplicativo e uma van que fazia transporte não autorizado. A informação foi cedida à imprensa na manhã desta terça-feira (13).

Segundo a ANTT, as principais irregularidades encontradas nos veículos apreendidos foram: pneus carecas, extintor de incêndio vencido, ausência de extintor de incêndio, pára-brisa com trinca e transporte irregular de passageiros.

Roteiros dos ônibus:

Rio de Janeiro/RJ x Juiz de Fora/MG x Viçosa/MG (2 ônibus)

Rio de Janeiro/RJ x Belo Horizonte/MG (7 ônibus)

Cabo Frio x Belo Horizonte/MG (1 ônibus)

Petrópolis/RJ x Belo Horizonte/MG (2 ônibus)

Roteiro da van:

Juiz de Fora/MG x Rio de Janeiro/RJ

Ao todo, 461 passageiros foram retirados do transporte irregular e transferidos para o transporte autorizado. ”Como tem sido prática irregular constante das empresas de turismo contratados por empresa por aplicativo, estas solicitam licença para fazer turismo e fazem linha apresentando essa licença afim de enganar a fiscalização e os usuários que imaginam estar em uma viagem legalizada”, destacou a Agência.

A fiscalização lembra a todos que veículos autorizados para realizar linha embarcam e desembarcam em terminais rodoviários e emitem bilhetes de passagens que são documentos fiscais. Já veículos que possuem licença para fazer “turismo” não podem embarcar em terminais rodoviários, não podem emitir bilhetes de passagens e viajam com uma licença de viagem com uma lista com os nomes dos passageiros.

Empresas que vendem apenas o trecho de ida e possuem lista de passageiros são considerados clandestinos e estão passíveis de apreensão. ”A ANTT alerta para o perigo de viajar em veículos sem autorização considerados ‘’clandestinos’’, e que ofertas pela internet ou por aplicativos podem ser verificadas na ouvidoria da ANTT se são autorizadas a fazer linha ou apenas possuem uma licença para fazer Turismo. A Operação Pascal foi criada pela Agência em 2020 com o objetivo de combater o transporte rodoviário interestadual de passageiros realizado de forma irregular e clandestina”, finalizou.

Para denúncias ou dúvidas se o serviço prestado no momento é realmente legalizado junto à ANTT os usuários podem ser utilizados os canais da Ouvidoria: WhatsApp (61) 99688-4306; telefone 166 (24 horas); e o e-mail [email protected]