ANTT orienta motoristas sobre coronavírus na Dutra em Resende

Matéria publicada em 8 de abril de 2020, 10:07 horas

Resende – A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em parceria com diversas concessionárias que administram rodovias federais do país, realiza nesta quarta-feira, 8, ações orientando caminhoneiros e motoristas sobre a prevenção ao combate do coronavírus.

Entre às 13h até 18h, caminhoneiros que passarem pela Rodovia Presidente Dutra, próximo ao Posto de pesagem da PRF, km 301, terão acesso a um kit de higiene como álcool gel.

Profissionais da saúde estarão no local verificando ainda a temperatura corporal do motorista.