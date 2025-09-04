Apadefi abre venda de ingressos para 18ª Feijoada Beneficente

Volta Redonda – Estão abertas as vendas dos ingressos para a 18ª Feijoada Beneficente da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos – Apadefi. O evento acontece no domingo (21), no Ricardo Buffet, na Av. Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira Rio), nº 4020, em Volta Redonda.

O ingresso também acompanha a camisa do evento. Para crianças até 8 anos a entrada é gratuita. Jovens de 9 a 15 anos, pagam meia entrada, recebendo apenas a pulseira que garante a entrada no evento. Para mais informações ou para garantir seu convite, entre em contato pelo telefone (24) 99873-3407.

Os recursos arrecadados serão destinados à manutenção e à ampliação dos atendimentos oferecidos pela instituição, que há mais de quarenta anos atua na vida de pessoas com deficiência física, intelectual e neurológica.

O coordenador executivo da Apadefi, Rodolfo Levenhagen, destaca a importância da iniciativa.

“A feijoada é um momento de celebração, mas, acima de tudo, é uma forma concreta de ajudar. Cada convite adquirido e cada empresa parceira integram uma rede de cuidado e inclusão que possibilita a continuidade do serviço contínuo da Apadefi”, diz Rodolfo.

A programação contempla um buffet completo de feijoada, petiscos e sobremesas, elaborado pelo Ricardo Buffet, além de open bar (exceto bebidas alcoólicas, comercializadas separadamente). O evento inclui atrações musicais ao vivo com as bandas Figurótico, Vitão e a Furiosa e DJ Daniel, além dos shows, também haverá sorteio de brindes. Para o público infantil, haverá recreação conduzida pela Equipe Agito.

As empresas interessadas em apoiar a 18ª Feijoada da Apadefi como patrocinadoras, terão destaque nos materiais de divulgação, no evento e nas redes sociais da instituição. Caso tenha interesse, entre em contato através do número: (24) 99873-3407.