quinta-feira, 4 setembro 2025
Fale conosco

Apadefi abre venda de ingressos para 18ª Feijoada Beneficente

Evento acontece no dia 21 de setembro, no Ricardo Buffet em Volta Redonda

by alice couto

Foto: Divulgação

Volta Redonda – Estão abertas as vendas dos ingressos para a 18ª Feijoada Beneficente da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos – Apadefi. O evento acontece no domingo (21), no Ricardo Buffet, na Av. Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira Rio), nº 4020, em Volta Redonda.

O ingresso também acompanha a camisa do evento. Para crianças até 8 anos a entrada é gratuita. Jovens de 9 a 15 anos, pagam meia entrada, recebendo apenas a pulseira que garante a entrada no evento. Para mais informações ou para garantir seu convite, entre em contato pelo telefone (24) 99873-3407.

Os recursos arrecadados serão destinados à manutenção e à ampliação dos atendimentos oferecidos pela instituição, que há mais de quarenta anos atua na vida de pessoas com deficiência física, intelectual e neurológica.

O coordenador executivo da Apadefi, Rodolfo Levenhagen, destaca a importância da iniciativa.

“A feijoada é um momento de celebração, mas, acima de tudo, é uma forma concreta de ajudar. Cada convite adquirido e cada empresa parceira integram uma rede de cuidado e inclusão que possibilita a continuidade do serviço contínuo da Apadefi”, diz Rodolfo.

A programação contempla um buffet completo de feijoada, petiscos e sobremesas, elaborado pelo Ricardo Buffet, além de open bar (exceto bebidas alcoólicas, comercializadas separadamente). O evento inclui atrações musicais ao vivo com as bandas Figurótico, Vitão e a Furiosa e DJ Daniel, além dos shows, também haverá sorteio de brindes. Para o público infantil, haverá recreação conduzida pela Equipe Agito.

As empresas interessadas em apoiar a 18ª Feijoada da Apadefi como patrocinadoras, terão destaque nos materiais de divulgação, no evento e nas redes sociais da instituição. Caso tenha interesse, entre em contato através do número: (24) 99873-3407.

Você também pode gostar

Angra: Mais de 30 vias do Parque Mambucaba...

Pinheiral celebra 7 de Setembro com desfile cívico...

Barra do Piraí prepara desfile de 7 de...

Itatiaia terá alterações no trânsito por Corrida da...

Obras alteram trânsito da Beira Rio e Ponte...

Banco de Olhos de Volta Redonda participa de...

Projeto de VR reúne mais de 170 alunas...

Volta Redonda: 1ª Feira da Roça combina sabor...

Rota da Fé: projeto vai ligar cidades do...

Angra: Mais de 30 vias do Parque Mambucaba...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996