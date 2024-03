Apadefi promoverá evento em comemoração ao Dia Mundial do Autismo

Volta Redonda – A Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos (Apadefi) realizará, em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Mentais (Apadem), no dia 2 de abril, às 18h30, no teatro do Colégio João XVII, no Retiro, um encontro para promover a conscientização do espectro autista. Nesta data é comemorada o Dia Mundial do Autismo.

O evento será composto por uma palestra ministrada pela psicopedagoga Karem Domiciano, que é mãe de uma criança autista e abordará temas importantes como os sinais do espectro e o processo entre o descobrimento, e a aceitação dos responsáveis. Ela também dará dicas práticas para uma boa convivência.

Este encontro gratuito é aberto para todas as faixas etárias.

O coordenador executivo da instituição, Rodolfo Levenhagen, reconhece a importância da data e afirma que o acesso à informação é essencial para conscientizar, gerar conexão e construir uma rede de apoio às pessoas que lidam com o autismo.

“No Dia Mundial de Conscientização do Autismo, realizaremos uma parceria com a Apadem para fortalecer os laços das instituições que trabalham com autistas, buscando oferecer suporte e informação para todos” – falou o coordenador.

As inscrições podem ser feitas através do link disponível no story do perfil do Instagram da Associação, @apadefivoltaredonda. Para obter mais informações e sugerir temas para os próximos eventos, entre em contato através do e-mail: [email protected].