Apae de Paraty lança 1ª Feira do Emprego para pessoas com deficiência

Paraty – Uma iniciativa da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Paraty com a Rede Market de Supermercados e o Super Carlão lança nesta quarta-feira (23), a 1ª Feira de Emprego para pessoas com deficiência. O evento acontece de 9 às 17h na Praça do Chafariz, na entrada do Centro Histórico. Os candidatos a essas vagas devem comparecer, portando currículo e laudo atualizado. As vagas são para as duas redes de supermercados, que abrem oportunidades para inclusão no mercado de trabalho.

“A nossa expectativa é fomentar a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, de modo que essas pessoas se sintam incluídas na sociedade enquanto cidadãos”, disse o presidente da presidente da Apae Paraty, Quelis Alves da Silva

Na segunda-feira (21), a Apae deu início à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência e Intelectual e Múltipla de 2023, cujo tema é “Conectar e somar para construir inclusão”.