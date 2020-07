Apartamento fica destruído após incêndio em Resende

Matéria publicada em 21 de julho de 2020, 13:12 horas

Resende – Um apartamento pegou fogo na manhã desta terça-feira, 21, em Resende. O incêndio foi rapidamente controlado pela equipe do Corpo de Bombeiros. O acidente ocorreu em um apartamento do terceiro andar que fica em um condomínio, no bairro Mirante da Serra.

Não há relato de vítimas. O fogo destruiu o imóvel, más não chegou a atingir demais apartamentos do prédio. A causa do incêndio ainda não foi divulgada.