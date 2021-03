Matéria publicada em 13 de março de 2021, 11:25 horas

Concentração acontecerá às 9h, na entrada do bairro Barreira Cravo

Volta Redonda – Integrantes do movimento “Vem pra Direita” e apoiadores do presidente Jair Messias Bolsonaro participam, na manhã do próximo domingo (14), de uma carreata em Volta Redonda.

Segundo o líder do movimento “Vem pra Direita” no município, Hermiton Moura, o encontro, que também acontecerá em todo país, será iniciado no bairro Barreira Cravo, com concentração às 9h e saída às 10h.