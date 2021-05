Após denúncias de maus tratos, cão é resgatado no bairro Goiabal

Matéria publicada em 30 de maio de 2021, 17:29 horas

Barra Mansa – Na tarde deste domingo, dia 30, após denúncia anônima, um cão, em situação de maus tratos foi resgatado no bairro Goiabal, em Barra Mansa.

A denuncia foi feita através da redes sociais do DIÁRIO DO VALE, que encaminhou as informações para a equipe da Secretaria de Meio Ambiente do município.

O cão, que estava magro e preso a uma corrente, foi acolhido e encaminhado para uma casa no bairro Nova Primavera.