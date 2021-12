Após forte chuva, uma força tarefa da prefeitura de Valença é realizada no distrito de Santa Isabel

Matéria publicada em 31 de dezembro de 2021, 08:58 horas

Valença- Após o forte temporal que atingiu Santa Isabel, Distrito de Valença, na última quarta-feira, dia 29, a Subprefeitura local fez uma avaliação dos estragos provocados, e com a ajuda da Prefeitura, criou uma força-tarefa, envolvendo, representantes das Subprefeituras de Conservatória e Pentagna, do INEA, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, utilizando maquinários e caminhões, atuaram em diversos pontos do Distrito para sanar os problemas.

A equipe envolvida no trabalho, realizou cortes e retiradas de galhos de árvores que obstruíam as vias públicas, fizeram a coleta de lixos nas entradas dos bueiros, raspagem de lama fazendo uso de uma retroescavadeira e um caminhão para transporte do barro, e em alguns pontos foi necessário a lavagem das ruas.

O Subprefeito de Santa Isabel, Lauro Roberto, comentou sobre os temporais que vem caindo em toda região, informando que a Prefeitura tem suas equipes de plantão para atender as necessidades de imediato. “Nos últimos dias tem chovido muito em toda região, foram fortes temporais, com rajadas de vento e até quedas de granizo. Estamos atentos e com todo o apoio do Prefeito Fernandinho Graça, prontos para agir se for necessário”, falou o Subprefeito