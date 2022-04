Após recesso, volta às aulas em Angra dos Reis tem atividades diversificadas nas escolas

Matéria publicada em 25 de abril de 2022, 17:58 horas

Alunos da E.M. Benedito dos Santos soltam balões com mensagens para a comunidade

Angra dos Reis- Três equipes de multiprofissionais – fonoaudiólogos, psicólogos e assistentes sociais – acompanharam, nesta manhã de segunda-feira, 25, a chegada de alunos e profissionais, às unidades de ensino, na Monsuaba. O objetivo foi realizar atividades pedagógicas de acolhimento à comunidade escolar, após o recesso antecipado provocado pelas fortes chuvas que atingiram a cidade no início do mês.

Durante o período da manhã, as equipes realizaram rodas de conversa e escuta de alunos sobre o drama vivido por algumas famílias do bairro, que perderam casas e parentes.

Para os 383 alunos da Escola Municipal Benedito dos Santos Barbosa, as atividades incluíram ainda uma dinâmica de soltar balões da cor branca, simbolizando a paz, com mensagens escritas por alunos.

Esperança, aliás, foi a palavra escrita no balão do aluno do 6º ano do Ensino Fundamental, Mateus Costa, de 14 anos.

– Precisamos acreditar que tudo vai melhorar – resumiu o adolescente, afirmando que, na opinião dele, o retorno às aulas vai ajudar a comunidade a se reerguer.

Para a psicóloga Maíra Oliveira, as atividades escolares são de fundamental importância para retomar a rotina de pais e alunos. Segundo a profissional, durante as rodas de conversa, esse foi, inclusive, o sentimento demonstrado pela maioria dos estudantes.

– Rever os amigos, conviver com ambiente escolar, sair de casa e ficar um pouco longe das preocupações da família, certamente, é um diferencial favorável aos alunos que precisam ser acompanhados de perto, nesse momento – completou a psicóloga.

Equipe Multiprofissional

O secretário de Educação disse que os trabalhos das equipes multiprofissionais serão mantidos e estão disponíveis para atender às 85 unidades da rede, que agrega mais de 23 mil alunos.

A antecipação do recesso escolar, entre os dias 4 a 20 deste mês, foi medida determinada pela Secretaria Municipal de Educação devido aos danos provocados pela chuva histórica que atingiu a cidade no início de abril. A medida foi regulamentada no dia 7 de abril e manteve os 200 dias letivos.

– Usamos o recesso para a reorganização das escolas e demos tempo para que as famílias pudessem retomar suas vidas e para que pudéssemos dar maior apoio à população – explica Paulo Fortunato, secretário de Educação.