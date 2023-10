Aposentados e pensionistas de Paraty devem fazer prova de vida até dia 31

Paraty – A prefeitura está convocando todos os aposentados e pensionistas vinculados ao extinto regime próprio de Previdência Social do município, bem como os aposentados que recebem vale alimentação, para realizar a prova de vida. A ação , segundo a administração municipal, é necessária para manter os benefícios de aposentadoria, pensão e vale alimentação.

O período para a realização da prova de vida vai até dia 31 de outubro, das 9h às 15h, no Departamento de Recursos Humanos, localizado no térreo do prédio da prefeitura de Paraty. Para participar, os convocados devem levar um documento de identificação com foto (como RG, CNH ou CPF) e um comprovante de endereço atualizado em bom estado de conservação e emitido nos últimos 10 anos.

A prova de vida deve ser feita pessoalmente pelo beneficiário, mas também é permitido que um procurador, com uma procuração atualizada de até 90 dias, a realize em seu nome. Caso um beneficiário tenha problemas graves de saúde ou esteja incapacitado para comparecer, é possível solicitar uma visita domiciliar ou hospitalar mediante comprovação médica.

Os que não comparecerem durante o período estabelecido terão seus benefícios suspensos até que a situação seja regularizada. Para mais informações: 3371-9902 ou WhatsApp 33719903