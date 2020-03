Aprovados para Guarda Municipal iniciam curso de formação em Volta Redonda

Matéria publicada em 9 de março de 2020, 14:43 horas

Volta Redonda– Os aprovados no concurso público para a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) iniciaram nesta segunda-feira (09), o curso de formação para poderem atuar pela corporação. As primeiras instruções aconteceram na sede da Guarda e todo o treinamento prático e teórico para os 49 aprovados vai durar aproximadamente três meses. Com o reforço, a GMVR contará com efetivo de 220 guardas municipais.

Pela manhã, os aprovados receberam orientações da Seção de Instrução e Capacitação da GMVR, além de conversarem com o comandante Dalessandro de Assis. Aline Purificação, de 32 anos e moradora do bairro Vila Rica-Tiradentes, aprovada no concurso, participou do treinamento e falou da expectativa para atuar como guarda municipal.

– O concurso foi muito aguardado e eu tinha interesse em ingressar na área de segurança pública. Hoje estou feliz, realizada, gostando das primeiras instruções, conhecendo o funcionamento, o papel e a importância da guarda na segurança pública – disse Aline, que é formada em Administração.

A expectativa também é das melhores para Nicholas de Oliveira, 25 anos, morador do Retiro.

– Me formei em Direito e quero me especializar na área de segurança pública. Agora, é continuar estudando, me aperfeiçoar e conseguir melhorar ainda mais dentro da Guarda Municipal – diss.

O comandante da Guarda Municipal, Dalessandro de Assis, destacou que os novos convocados vão contribuir para maior presença da corporação nas ruas da cidade.

– Quero agradecer ao prefeito por realizar o concurso, pois a guarda estava realmente defasada. Esse pessoal vai contribuir muito para podermos melhorar nossa abordagem, estar mais presente e atender cada vez melhor a população – comentou o comandante.

Durante o curso de formação, serão ministradas aulas sobre direitos humanos, técnicas de abordagem, armamentos menos letais, entre outros. O treinamento também contará com a parceria de secretarias municipais como as de Esporte e Lazer (Smel), de Meio Ambiente (SMMA), e Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet), além de instituições como o Corpo de Bombeiros.

– O concurso da Guarda Municipal era um compromisso que estamos cumprindo. É a valorização da categoria que vem recebendo outros investimentos como piso salarial e o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), novos uniformes e a criação do RAS (Regime Adicional de Serviço) – afirmou o prefeito Samuca Silva.

Durante a atual gestão, a Guarda Municipal de Volta Redonda conquistou outros benefícios e investimentos, como a aquisição de 10 viaturas Renault Oroch; a criação da Secretaria da Guarda Municipal, que deixou ser um Departamento subordinado à secretaria municipal de Administração (SMA); a nomeação de um guarda municipal para comandar a corporação; diversos cursos de capacitação.