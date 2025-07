‘Aquilombar’ celebra mulheres negras com apoio do Sindicato dos Metalúrgicos

Barra Mansa – O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense participou, na quarta-feira (23), da quarta edição do Aquilombar, realizado no Espaço M, em Barra Mansa. Voltado à celebração do Dia Internacional da Mulher Negra, o evento teve entrada gratuita e incluiu a entrega do Prêmio Aquilombar, criado em 2022 para reconhecer trajetórias ligadas à educação, cultura e atuação social.

Rute Pereira, fundadora do Hub Pretas no Topo, comentou a participação sindical.“A realização desse encontro tão potente só foi possível graças ao apoio do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, que acreditou na força do nosso projeto e se juntou a nós na missão de valorizar e visibilizar as histórias de mulheres negras que transformam realidades todos os dias”.

O presidente do sindicato, Odair Mariano, também esteve presente. “O Aquilombar não é apenas uma celebração, é um ato político de valorização das lutas das mulheres negras. Como homem negro e presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, estar aqui é reafirmar nosso compromisso com a diversidade, a inclusão e a justiça. A transformação social começa com o reconhecimento da força dessas mulheres”, afirmou.