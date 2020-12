Áreas de preservação da Ilha Grande são mapeadas

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2020, 10:46 horas

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra fez o mapeamento das áreas de preservação em toda a extensão da Ilha Grande, com o intuito de garantir o cumprimento das leis ambientais.

O trabalho foi realizado por agentes das Secretarias Executivas de Segurança Pública (Proeis) e da Ilha Grande, Grupamento Ambiental Marítimo da Ilha Grande, coordenado pelo Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (Imaar), em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

– Considerando que a Ilha Grande recebeu o título de Patrimônio Natural da Humanidade da Unesco, é de grande importância garantirmos sua conservação. Esse é o foco do nosso trabalho – comenta Adalberto Cunha da Silva, membro da Secretária de Segurança Pública e integrante do Grupamento Ambiental Marítimo.