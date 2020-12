Arquitetos e engenheiros fazem visita técnica ao ‘Bairro da Estação’ em VR

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2020, 11:18 horas

Volta Redonda- Neste período em que se aproxima o Natal, é muito comum as pessoas serem mais solidárias com o seu próximo, seja realizando visitas ou doações às pessoas em estado de vulnerabilidade.

E foi justamente seguindo esta linha de pensamento, mas com um diferencial inédito, que um grupo de voluntários(as) das áreas de arquitetura e engenharia realizaram neste sábado, 19, uma ‘visita solidária – técnica’ ao bairro ‘Pátio da Estação’, local invisível no centro da cidade, e localizado em frente da Rodoviária Francisco Torres.

O grupo composto por José Gomes e Laura Jane, ambos arquitetos e Renan Henrique, engenheiro civil, estiveram no local pela primeira vez acompanhados pela equipe ambiental do Mep (Movimento Ética na Política), que os levaram ao local.

Segundo o representante do Mep, José Maria da Silva, Zezinho, que também esteve no local, os profissionais ficaram impressionados com a falta de acessibilidade e mobilidade das 17 famílias residentes do bairro, algumas com mais de 30 anos. “Impactou-me o fato de ser uma comunidade totalmente invisível para a sociedade e os poderes públicos. São pessoas, algumas há mais de 30 anos no local, que incrustados entre a linha férrea e usina em espaço que a eles pertencem, por direito estão agredidos na sua dignidade. É grave, e muito triste presenciar isto”, declarou o professor José Gomes, arquiteto aposentado ao conversar com os moradores e observar a situação estrutural.

A moradora Fátima, que vive junto com a filha Leticia no local, relatou que há mais de 30 anos vive na localidade e afirmou que já está cansada e desesperançada.

“Ninguém olha pela gente, já vieram aqui estudantes, advogados, um grupo de engenheiros e não deram solução. Daqui não sairemos para morar em caixotes, queremos que deem um jeito no acesso. É triste ver doentes, idosos sendo carregados escada acima”, desabafou indignada Fátima.

Encaminhamentos

Após visita e avaliação estrutural do local, os técnicos, a partir dos indicadores dos moradores farão uma proposta emergencial para solução de acesso vertical com olhares para travessia da Rodovia 393. “Vamos trocar ideias e montar coletivamente algo alternativo e viável e apresentar à comunidade”. Indicou Laura Jane, arquiteta, ligada à Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Volta Redonda.

Já o engenheiro Renan Henrique, ativo fez várias anotações e acredita que o trabalho coletivo fará a diferença. “Vamos trocando ideias no grupo e incorporando outros atores, certamente encontraremos uma solução viável”, disse.

Ciente da visita, a professora Silvia Real, da Equipe Ambiental do Mep louvou a iniciativa.

“A iniciativa do Mep e dos profissionais nesta visita e na procura de alternativas é exemplar. Sugiro aos técnicos incorporarem o trabalho como elemento do Seminário Socioambiental e de Políticas Urbanas que Movimento realizará em 2021”, Afirmou Silvia Real, que também é conselheira do Mep.