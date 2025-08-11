Arraiá da Convivência reúne mais de mil pessoas em Volta Redonda

Volta Redonda – Mais de mil pessoas, entre idosos, familiares e colaboradores, marcaram presença nesta segunda-feira (11) no Arraiá da Convivência 2025, promovido pela Prefeitura de Volta Redonda por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas). O evento aconteceu pela primeira vez na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. A escolha do novo local garantiu mais conforto, segurança e acessibilidade ao público, tornando a festa ainda mais especial.

Além dos idosos que participam diretamente dos 70 Grupos de Convivência do município, o Arraiá contou com o apoio de familiares e amigos. O evento teve atrações como comidas típicas juninas, todas gratuitas, apresentações culturais como a Quadrilha da Convivência da Alegria, oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e um animado show de forró com Jane Leal.

De acordo com a subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, o Arraiá da Convivência é uma das principais iniciativas da cidade para promover a integração social e o bem-estar dos idosos.

“O Arraiá da Convivência vai muito além de uma simples festa junina. Ele representa uma oportunidade de encontro, de celebração da vida e de valorização de quem tanto contribui para a construção da nossa sociedade. Cada detalhe foi pensado com muito carinho, e a mudança para a Biblioteca Municipal foi uma decisão que trouxe muito mais conforto e segurança para todos os participantes”, afirmou Larissa.

A festa também contou com uma decoração temática para fotos, permitindo aos presentes registrar momentos especiais. O cardápio junino foi caprichado e incluiu canjiquinha, milho, batata-doce, mandioca cozida, salsichão e canjica doce, além de bolos e docinhos variados, preparados com a colaboração dos próprios integrantes dos grupos de convivência.

O evento contou ainda com a apresentação da Quadrilha da Convivência da Alegria, composta por pares de idosos do Serviço de Convivência do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Jardim Ponte Alta.

“Ver a alegria nos rostos dos nossos idosos, sentir o carinho com que todos se dedicam para tornar esse evento mais especial a cada ano, é uma experiência gratificante. O Arraiá simboliza a importância dos Grupos de Convivência, que são espaços de fortalecimento dos vínculos e promoção da cultura popular,” completou a subsecretária.

A vereadora Carla Duarte, que esteve presente no evento, destacou a importância do Arraiá para o fortalecimento da cidadania e o bem-estar dos idosos.

“É um privilégio ver de perto a energia contagiante de todos aqui. A alegria e o envolvimento dos participantes mostram que os Grupos de Convivência são fundamentais para garantir uma vida mais ativa e feliz. Estou muito emocionada e feliz por fazer parte deste momento”.

O deputado estadual Munir Neto enviou uma mensagem, falando da importância do evento para a terceira idade.

“O Arraiá da Convivência é uma festa maravilhosa, que mostra toda a força e vitalidade da terceira idade de Volta Redonda. Como presidente da Comissão da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa da Alerj, vejo que projetos como esse resgatam a autoestima e têm um impacto positivo na saúde e na qualidade de vida desses idosos. Parabéns à secretária Rosane Marques e a toda a equipe da SMAS”, destacou.