sexta-feira, 15 agosto 2025
Artista Gabriel Rodrigues inaugura exposição em Volta Redonda

Mostra marca a abertura do Programa de Exposições de 2025 da Galeria de Arte Cílio Bastos, que neste ano completa 80 anos

by arthur

Evento é o primeiro de uma série de quatro exposições que acontecerão de agosto a novembro (Foto: Divulgação)

Volta Redonda – A Galeria de Arte do Gacemss, em Volta Redonda, inaugurou, na última quarta-feira (13), a exposição “Essencial, invisível e o eterno”, do artista Gabriel Rodrigues. A mostra marca a abertura do Programa de Exposições de 2025 da Galeria de Arte Cílio Bastos, que neste ano completa 80 anos.

O evento é o primeiro de uma série de quatro exposições que acontecerão de agosto a novembro. “Participaram do edital de seleção artistas da região e quatro foram contemplados”, informou a organização.

 

Sobre o artista e a mostra

Gabriel Rodrigues é tatuador, artista plástico e desenhista, com mais de duas décadas de dedicação ao desenho. Sua produção atual se concentra em um eixo conceitual que une o corpo, o instinto e o sagrado. Segundo o Gacemss, em sua nova mostra, o artista “apresenta obras que exploram a dualidade presente em todo ser: a beleza e a ferocidade dos animais, a interioridade revelada nas caveiras, e a força inspiradora das musas, guiadas por uma sensibilidade que remete ao pensamento de Heráclito”.

Rodrigues iniciou sua trajetória nas artes plásticas durante a pandemia, quando “começou como um experimento, mas logo descobriu nas telas um meio essencial para expandir seu repertório estético e simbólico”. Suas obras retratam “figuras femininas, animalescas e espirituais” que “revelam camadas invisíveis da existência, como se cada obra fosse um fragmento do que nos move por dentro”.

A exposição está aberta para visitação até 29 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h, na Galeria de Arte Cílio Bastos, localizada na Rua 14, nº 22, na Vila Santa Cecília.

