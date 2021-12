Matéria publicada em 7 de dezembro de 2021, 20:19 horas

Valença- A magia do Natal, promovida pela Prefeitura de Valença, se estendeu até Parapeuna, Distrito de Valença, com a montagem da tradicional Árvore de Natal e do simbólico Presépio, que representa o nascimento de Jesus. A decoração foi realizada com o apoio da comunidade local, que entrou no clima das festas natalinas e com criatividade deixaram a Praça Álvaro de Oliveira, toda iluminada e como referência para as lindas fotos entre amigos, familiares e visitantes.

A Subprefeita de Parapeuna, Maria Aparecida, emocionada e feliz com a iluminação da Praça, comentou que tanto a árvore de Natal e o Presépio, associados a iluminação, são símbolos que ajudam a criar um clima natalino favorável para viver com fé o mistério do nascimento do Cristo Redentor.

“Desejo que toda a população de Valença, seja abençoada e tenha muita FÉ e ESPERANÇA em dias melhores com o término da pandemia em breve. Feliz Natal e um Ano Novo de muita paz para todos”, comentou a Subprefeita.