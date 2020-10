Asfaltamento em rua da Vista Alegre é concluído em Barra Mansa

Matéria publicada em 8 de outubro de 2020, 11:59 horas

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Manutenção Urbana concluiu o serviço de asfaltamento na Rua da Liberdade, no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa. Uma empresa terceirizada da secretaria está dando continuidade a pavimentação no bairro Bocaininha, e deve ser concluída em 30 dias.

O secretário de Manutenção Urbana, Luiz Gonzaga, comentou que a demanda na Rua Liberdade era antiga.

– Nosso objetivo é asfaltar o maior número de ruas possíveis. Porém ainda estamos priorizando vias que são mais utilizadas pela população. Mesmo assim, vamos dar continuidade neste projeto, garantindo melhor acessibilidade e qualidade de vida à população – disse.

Ele também explicou sobre a pavimentação na Bocaininha.

– Iniciamos esse serviço em meados do mês passado, com a fresagem da pista no trecho entre o viaduto de acesso à Rodovia Presidente Dutra e as imediações do bairro Jardim Boa Vista. Estamos agilizando o máximo para conseguirmos entregar esse serviço em um prazo de 30 dias, porém dependemos também do bom tempo – concluiu.