Resende – Um afundamento de solo esta colocando em risco motoristas que trafegam pela pista marginal da Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O asfalto afundou na altura do bairro Paraíso, na entrada de Resende. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a concessionária que administra a via, a CCR RioSP, já iniciou reparos no local.

Ainda não há previsões para a normalização do trecho.