Asfalto no bairro São Luiz deve ser concluído na próxima semana

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2020, 17:40 horas

Massa asfáltica começa a ser colocada neste sábado, se não chover; serviço será feito com verba da prefeitura

Barra Mansa- O asfalto na Rua Leo M. Dias, no bairro São Luiz, está em andamento, com a previsão de conclusão para a próxima semana. Durante os primeiros estudos da via, a Secretaria de Manutenção Urbana de Barra Mansa, identificou que na localidade havia um alagamento subterrâneo, de aproximadamente três metros de profundidade.

Com o solo um pouco mais seco, o início da implantação da massa asfáltica estava programado para quinta-feira (23), mas devido às chuvas teve que ser adiado para este sábado (25) ou para quando o tempo melhorar, na próxima semana.

De acordo com o secretário de Manutenção Urbana, Luiz Gonzaga, a dificuldade e o impasse do asfaltamento se dão por conta da alta umidade da via e das chuvas.

– Na localidade há um lençol subterrâneo no qual tentamos remover por quatro vezes e esse trabalho é bem difícil. Foi por conta das últimas chuvas que tivemos que adiar o serviço. Esperamos que neste sábado o tempo de uma firmada para que esse asfalto, tão esperado, seja entregue com qualidade à comunidade – garantiu Luiz.

O prefeito Rodrigo Drable enfatizou que o serviço será realizado com verba do município.

– Vamos oferecer um asfalto de qualidade no bairro São Luiz, que já está chegando próximo à cooperativa, no Monte Cristo. Vale ressaltar que o investimento está sendo feito pela prefeitura. Já a área de responsabilidade da NovaDutra, no retorno, continua sem investimentos e cheia de buracos – informou o prefeito.