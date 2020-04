Asilo Recanto dos Velhinhos precisa de doações em Pinheiral

Matéria publicada em 2 de abril de 2020, 16:35 horas

Pinheiral– Por conta da medida preventiva de isolamento social, o Recanto dos Velhinhos Francisco Gonçalves Barbosa, em Pinheiral, está fechado para a visitação, mas a entidade continua precisando da ajuda para manter suas atividades. Essa semana teve início em Pinheiral uma campanha para arrecadar alimentos e produtos de limpeza para a entidade.

O asilo divulgou uma lista dos principais produtos que precisa neste momento, como produtos de limpeza (sabão em pó; cloro; água sanitária; pinho sol (original); amaciante para roupas; limpador multiuso); alimentos (adoçante líquido; caixa de chá (mate, erva, doce, cidreira); margarina; biscoito água e sal ou cream-cracker; biscoito doce maria ou maisena, feijão, garrafa de suco, leite), além de itens como fralda geriátrica G e Extra G e papel higiênico.

Para doar, basta entrar em contato através do telefone (24) 3356-2801.

A administradora do asilo, Luiza de Fátima Machado, destacou que além destes produtos a entidade também está precisando de máscaras, luvas e álcool em gel.

– As pessoas que quiserem ajudar o asilo, basta entrar em contato com a gente através do telefone: (24) 3356-2801. Além dos produtores de limpeza e os alimentos, também estamos com uma demanda de máscaras e luvas, pois não estamos conseguindo adquirir esses objetos – disse Luzia.