Assistência Social de Itatiaia realiza projeto de horta terapêutica para pacientes do Caps

Matéria publicada em 23 de março de 2021, 08:35 horas

Itatiaia- As restrições e o isolamento social impostos por este período de combate à Covid-19, tem contribuído para o agravamento de doenças relacionada à saúde mental, principalmente em pessoas que necessitam de atenção especial.

E com o objetivo de despertar o contato dos pacientes para uma experiência de aproximação, contato e manuseio com elementos da natureza, a equipe do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), vinculada à Secretaria de Assistência Social, da Prefeitura de Itatiaia realiza o projeto “Horta em Casa”.

Todas às terças e quintas, a partir das 9h, cinco integrantes acompanhados de pelo menos dois profissionais que fazem parte do grupo terapêutico, formado por psicólogos e assistentes sociais, desenvolvem atividades que estimulam o bem-estar por meio da habilidade manual do plantio de espécimes ornamentais e comestíveis.

O trabalho segue todos os protocolos de segurança ao enfrentamento da Covid-19. Após o plantio os assistidos realizam a confecção de mudas em pequenos recipientes (vasos ou potes reciclados) que são entregues aos seus familiares para que possam manter o vínculo de cuidados em suas residências.