Assistência Social e Guarda Municipal discutem melhorias para o abrigo provisório e Centro Pop de Barra Mansa

Matéria publicada em 11 de agosto de 2020, 21:05 horas

Barra Mansa – Nesta terça-feira (11), representantes da Secretaria de Assistência Social e da Guarda Municipal de Barra Mansa reuniram-se para estabelecer iniciativas que visem melhorar a segurança nas unidades públicas, como o Abrigo Municipal e o Centro Pop.

A gerente da Proteção Especial, Edilene Moreira, pontua a importância do trabalho conjunto nas instituições voltadas para o atendimento da população em situação de rua. “A ajuda da Guarda Municipal é fundamental para a abordagem social nas ruas, manter a ordem, a segurança dos funcionários e dos próprios usuários do serviço público, por isso, revimos os protocolos e realizamos o alinhamento dos atendimentos que estão sendo prestados”, finalizou Edilene.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal, Joel Valcir, as ordens de serviço já estabelecidas, foram intensificadas.

– O auxílio da guarda está redobrado, a equipe, está prestando rondas diárias ao entorno do Centro Pop e realizando turnos com revezamento de posto a cada 12 horas, totalizando uma jornada de 24 horas no Abrigo Municipal – concluiu o comandante.