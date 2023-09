Assistência Social promove curso para cuidadores de idosos

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), em parceria com a Igreja Metodista Wesleyana do bairro Vila Maria, realizará na próxima quinta-feira (28) um curso para capacitar profissionais para atender a demanda de cuidadores de idosos no município.

O curso tem duração de 03 meses e será realizado no Cras São Pedro, das 14 às 16 horas. Foram ofertadas 70 vagas, todas preenchidas.

Serão abertas 10 novas vagas; as inscrições podem ser feitas no mesmo Cras onde será realizado o curso.

SERVIÇO



Curso para capacitação de cuidadores de idosos

Data: 28/09 (quinta-feira)

Horário: Das 14 às 16 horas

Local: Cras São Pedro – Rua Rodolpho Marques, 356, bairro São Pedro.