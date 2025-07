Assistência Social promove festa julina para Idosos em Barra do Piraí

Barra do Piraí – A Secretaria de Assistência Social de Barra do Piraí promoveu, nesta quarta-feira (30), uma Festa Julina voltada para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da pessoa idosa. O evento reuniu dezenas de participantes em um momento de alegria, descontração e valorização das tradições culturais.

Com direito a decoração temática, comidas típicas e trajes caipiras, a aula de zumba adaptada ao público idoso e muitas cantorias movimentaram os participantes ao som de músicas sertanejas e ritmos juninos.

A secretária de Assistência Social, Marina Tinoco, destacou a importância da ação.

“Momentos como esse são fundamentais para fortalecer o sentimento de pertencimento e o vínculo entre as pessoas idosas. Mais do que uma festa, esse é um espaço de acolhida, convivência e cuidado. Nosso compromisso é garantir que eles se sintam valorizados, ativos e respeitados em sua trajetória de vida”, disse Marina.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, reforçou o convite para que as pessoas idosas barrenses participem das atividades semanais dos grupos de convivência.

“O serviço que a Secretaria Municipal de Assistência Social está desenvolvendo é de excelência, por isso, quero reforçar o convite para que as pessoas idosas barrenses participem das atividades semanais, que incluem oficinas, rodas de conversa e práticas culturais. Estamos de braços abertos para todos. Sempre afirmo e reafirmo que, após uma vida inteira dedicada à comunidade, esse é o momento de os idosos aproveitarem a vida. Envelhecer com dignidade também é viver com afeto, movimento e pertencimento”, declarou a prefeita.