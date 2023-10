Assistidos pelo Centro Pop de BM participam de curso de informática

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos está oferecendo curso de informática (básico, intermediário e avançado) à população em situação de rua que é atendida pelo Centro Pop.

De acordo com o coordenador da unidade, Thiago Félix, as aulas têm como objetivo oferecer oportunidade para a reinserção dos atendidos na sociedade. “Nosso curso acontece de segunda a sexta-feira, sempre às 9h, para todos os interessados. Essa iniciativa é um passo positivo na busca por uma colocação no mercado de trabalho, visto que um dos requisitos nas principais entrevistas de emprego são os conhecimentos de informática. Ao final do curso, cada um dos atendidos receberá um certificado e poderá acrescentar essa atribuição no currículo”, explicou Thiago.

Ainda segundo o secretário da pasta, Fanuel Fernando, as aulas fazem parte de uma série de ações adotadas para humanizar os atendimentos. “O prefeito Rodrigo Drable tem uma preocupação com relação à população em situação de rua e tem nos demandando buscar soluções para a reinserção deles na sociedade. Nossa intenção aqui é sempre oferecer ações que resultem em oportunidades para que essas pessoas construam um futuro melhor, pois entendemos que aqui é um lugar de passagem e por isso estamos oferecendo oficinas, cursos e orientações para que eles voltem a estudar e buscar novos rumos”, disse Fanuel.