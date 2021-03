Associação de Moradores do Bairro Açude busca soluções para as constantes interrupções no fornecimento de energia

Volta Redonda- As quedas constantes de energia elétrica no bairro Açude, tem prejudicado muito os moradores e comerciantes locais. E foi justamente pensando em encontrar uma solução para este problema que o presidente da Associação de Moradores do Bairro Açude (AMABA), Alan Cunha, protocolou na Light, o ofício nº: 053/2021 direcionado ao Coordenador de Manutenção do Vale Paraíba LIGHT, Renato Melo, solicitando uma reunião.

De acordo com Alan cunha, o objetivo desta reunião é buscar uma solução para as quedas constantes de energia elétrica, onde os moradores da Rua 2 no Açude 1 e Rua 3 e Rua Bom Pastor no Açude 4, solicitam a implantação de um transformador para que a energia elétrica seja mantida em períodos chuvosos.

Alan ressalta que a energia elétrica também acaba quando o tempo fica fechado, ameaçando chover, deixando os moradores desta localidade sem o fornecimento de energia por longo tempo, e ocasionando a queima constante de eletrodomésticos.

Abaixo assinado

A moradora da Rua 2, Rosana Batista está mobilizando um abaixo-assinado presencial e virtual no intuito de implantar um transformador na entrada da rua, para que o problema crônico de falta de energia elétrica seja resolvido.

O presidente da Associação, Alan Cunha disse que vai procurar a defensoria pública no intuito dos moradores receberem de alguma forma uma indenização de eletrodomésticos que foram queimados pela a oscilação da energia elétrica desta localidade do Bairro Açude.