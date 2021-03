Associação dos Aposentados tem contas aprovadas em assembleia em VR

Matéria publicada em 11 de março de 2021, 10:23 horas

Volta Redonda – As contas da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda foram aprovadas, na tarde dessa quarta-feira (10), referentes ao exercício de 2020. Associados também aprovaram a previsão orçamentária, proposta pela diretoria do presidente Ubirajara Vaz. A assembleia foi realizada, obedecendo a todos os protocolos para a prevenção da Covid, como distância mínima, aferição de temperatura, na entrada, e aplicação de álcool gel. Somente três associados rejeitaram as contas.

Antes da votação, auditores independentes apresentaram os números coletados na AAP-VR e o parecer aprovando o balanço do ano passado, enquanto o presidente do Conselho Fiscal da Associação, Irineo Rosas, leu um relatório recomendando a aprovação. Durante o evento, o gerente de Planejamento e Controller da Associação, Eduardo Vaz, apresentou os números de receita e despesas de 2020, com superávit de quase R$ 1 milhão e patrimônio, em 31 de dezembro, estimado em R$ 58.683.813,20.

“Esse patrimônio foi calculado em dezembro do ano passado; portanto, sem levar em conta todo o segundo andar do prédio onde inauguramos o Centro Integrado de Saúde, no bairro Nossa Senhora das Graças, que inauguramos em fevereiro deste ano”, explicou Eduardo Vaz, informando, ainda, que a previsão orçamentária para 2021 é de R$ 25.660.742,00.