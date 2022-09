Matéria publicada em 2 de setembro de 2022, 18:36 horas

Itatiaia- Em virtude do atual cenário epidemiológico e os índices satisfatórios de vacinação contra a COVID-19 em Itatiaia, a Secretaria de Saúde, em conjunto com a direção do Hospital Municipal Manoel Martins de Barros, está adequando os atendimentos de síndromes respiratórias para dentro da unidade hospitalar. O município, que desde o início da pandemia registrou 92 óbitos e 5304 casos da doença, está há 25 dias sem registrar novos casos.

O secretário de saúde, Filipe Borges, tem acompanhado de perto o direcionamento e o fluxo dos atendimentos e explica que os moradores com sintomas de síndrome respiratória continuam sendo testados.

– É um cenário confortável, que nos permite fazer com que o atendimento seja direcionado para o interior do hospital. Não deixaremos, em hipótese alguma, de ter o atendimento, apenas estamos direcionando um espaço dentro do hospital para atender esses pacientes, que procuram o hospital com sintomas de síndrome gripal. Caso o cenário mude, vamos avaliar a situação e tomaremos novas medidas – explicou.

Índices da vacinação

De acordo com o último levantamento do Setor de Imunização da Secretaria de Saúde, até o momento, 97% da população acima de 18 anos foi imunizada com uma dose da vacina, 96% com a segunda dose, 71% com a primeira dose de reforço e 42% com a segunda dose de reforço.

Dentro do público-alvo de 12 a 17 anos, 96% recebeu uma dose da vacina, 96% recebeu a segunda e 34% foi imunizado com a dose de reforço. A campanha já imunizou também 71% das crianças de 5 a 11 anos com a primeira dose, sendo que 70% também já tomou a segunda dose.