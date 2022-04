Atividades culturais agitam o fim de semana em Barra Mansa

Matéria publicada em 29 de abril de 2022, 18:00 horas

Barra Mansa- Com o apoio da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura (FCBM), começa nesta sexta-feira, dia 29, e se estendem até domingo, 1º de maio, diversos programas culturais no município.

No Corredor Cultural, próximo ao Palácio Barão de Guapy, no Centro, acontece, a partir das 18 horas, o ‘Festival Urbanóide – Arte e Gastronomia de Rua’. O projeto faz parte do Circuito Cultural Gastronômico, e conta mais uma vez com food-trucks, chopps artesanais, apresentações ao vivo e a novidade ‘Live Painting’ com o artista Jader Matos, além de diversas atrações para toda a família.

Já no bairro Vista Alegre a ‘Festa do Trabalhador’ é a grande atração. O evento em alusão ao Dia do Trabalhador é realizado pela Associação dos Sertanejos de Barra Mansa. A programação reúne diversas atrações, entre elas, a dupla Jô e Samuel, a banda Os Clandestinos. No domingo pela manhã, a partir das 8h terá o Terço dos Homens, e às 9h será celebrada a tradicional Missa do Trabalhador e a noite, tem a apresentação do grupo Art Show – Gonzaga. A festa acontece na Praça Antônio Ferreira.

No domingo, 1º de maio, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação promove o Domingão de Compras, nas Avenidas Joaquim Leite e Domingos Mariano, no Centro. Nesta edição terá atividades especiais promovidas pela Casa do Trabalhador, órgão vinculado ao Governo do Estado, como a abertura de carteira digital, entrada no seguro-desemprego e orientações para se destacar profissionalmente. O evento acontece das 8h às 17h.