Atividades de Badmilton são retomadas pela Smel em Volta Redonda

Matéria publicada em 21 de julho de 2021, 10:28 horas

Modalidade é oferecida no Ginásio Poliesportivo no bairro Santo Agostinho

Volta Redonda- Coincidindo com o início dos jogos olímpicos de Tóquio, a prefeitura de Volta Redonda através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), anunciou a retomada das aulas de Badmilton para quem procura por uma atividade física no município.

De acordo com a professora Andrea Giovanna Dias Rodrigues, as aulas são realizadas no Ginásio Poliesportivo do bairro Santo Agostinho, no horário das 8h às 10h, a qualquer morador da cidade com mais de 6 anos e não tem limite de idade ou contraindicação.

“O Badminton é uma atividade com uma receptividade muito grande e prazerosa. Ao mesmo tempo, é uma modalidade que exige muita disciplina”, explicou a professora ao destacar que não existe limite de idade.

A prática teve início em 2008 e seguiu até 2016. Nos últimos anos ficou suspensa. Volta Redonda chegou a levar atletas para competições estaduais, nacionais e até sul-americanas. O atleta e cofundador da Equipe MJ Badminton de Volta Redonda, Bruno Lopes, foi um dos treinadores que levaram equipe para as competições. Além de competir, Bruno integra a equipe de estagiários da Smel que trabalha na retomada das aulas, ao lado de dois atletas que iniciaram a carreira no esporte por meio do programa gratuito oferecido na época pela prefeitura de Volta Redonda.

“Sou atleta de Badminton há cerca de 20 anos e treinador há cerca de 14 anos. É uma satisfação muito grande poder dividir o que sei, e na verdade construir uma grande família com os atletas que passam por nossa equipe. Hoje tenho o prazer de ter dois dos meus atletas se tornando treinadores e trabalhando agora junto comigo na Smel”, concluiu.

Serviço:

Os interessados devem fazer a inscrição no próprio ginásio, com os professores no horário das aulas. O material é disponibilizado pela Smel e todos os protocolos de segurança estão sendo seguidos.