Atividades do programa Nova Geração de Porto Real são realizadas no bairro Bulhões

Matéria publicada em 29 de abril de 2022, 16:41 horas

Porto Real- Alegria e união, em prol do bem-estar físico e mental na terceira idade. É com essa energia que a Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação (SMASDHH) promove o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos ‘Nova Geração da Melhor Idade’, no bairro Bulhões. Realizadas na quadra poliesportiva do bairro, as atividades acontecem às segundas e sextas, a partir das 7h30

Segundo a Secretaria, com o atendimento no bairro Bulhões o objetivo é ofertar um serviço mais próximo da população, fazendo com que os idosos não precisem se deslocar até a sede da SMASDHH. “Mesmo com a realização das atividades no bairro, os idosos também contam com transporte gratuito para que possam participar dos demais serviços ofertados pela Secretaria”, explica a secretária de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação, Valéria Sá.