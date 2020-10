Atividades na Academia da Saúde já estão funcionando em Porto Real

Matéria publicada em 8 de outubro de 2020, 08:05 horas

Porto Real- Segundo todas as medidas de segurança contra o coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Real, retornou desde segunda-feira, 5, com as atividades de ginástica aeróbica e step básico na Academia da Saúde do bairro Novo Horizonte.

De acordo com a secretaria de saúde, como prevenção contra o covid-19, estão sendo exigidos o uso de máscara obrigatório, a aferição da temperatura à entrada do local, álcool em gel disponibilizado para a higienização e respeito a todos os protocolos de segurança contra a Covid-19.

Os usuários também estão sendo divididos em grupos formados por nove pessoas em cada turma. As aulas possuem duração de 40 minutos e nos intervalos entre cada aula ocorre a higienização dos equipamentos. Também estão sendo feitas demarcações de um metro e meio de distância por pessoa, com o objetivo de respeitar o distanciamento social.

A Secretaria informou ainda que no bairro Novo Horizonte, onde já começaram as atividades, houve uma redução no número de alunos a fim de evitar aglomerações, por conta da Covid-19. Segundo a SMS, na Academia da Saúde do bairro Novo Horizonte, as vagas encontram-se esgotadas, porém é possível realizar o cadastro para reserva, observando uma fila de espera.

Em relação as inscrições. Elas podem ser realizadas presencialmente na unidade, de segunda a sexta, das 8h às 11h e das 13h às 16h, lembrando que as aulas acontecem segunda, quarta e sexta, das 7h às 12h e das 18h às 21h.

Conforme informações da SMS outras atividades terão seu retorno gradativamente, de acordo com o comportamento da pandemia. As aulas serão às terça e quinta, das 7h às 12h e das 18h às 21h. Somente pessoas a partir de 18 anos podem participar neste momento, visto que crianças e idosos não podem por serem do grupo de risco do coronavírus.

Academia da Saúde Freitas Soares

A partir desta quinta, 8, a unidade do Freitas Soares também estará em funcionamento, com intuito de que os interessados realizem as inscrições também para as aulas de aeróbica e step básico. Para realizar a inscrição é necessário comparecer à Academia da Saúde do bairro, terça e quinta, das 8h às 11h.

Os serviços são exclusivos para moradores de Porto Real e é necessário apresentar: identidade, telefone de contato e endereço.