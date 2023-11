Atividades são interrompidas nas Unidades Básicas de Saúde devido aos estragos causados pela chuva

Volta Redonda – As Unidades Básicas de Saúde e as Unidades Básicas de Saúde da Família de Volta Redonda ficaram em más condições de trabalho e atendimento devido aos estragos causados pelos fortes ventos que atingiram a cidade na noite de sexta-feira (17). A prefeitura informou que as atividades do Dia D (ações de saúde da mulher, vacinas e realização de eletrocardiograma) estão sendo interrompidas na parte da tarde deste sábado (18).

As equipes entrarão em contato com as pacientes que estavam agendadas para marcar novo atendimento.

Segundo a prefeitura, a única unidade que não sofreu danos foi a do bairro 249, onde os atendimentos seguem normalmente. No domingo e na segunda-feira, as unidades do bairro 249 e Santa Cruz terão atendimentos das 7h às 19h.

Na terça-feira (21), todas as unidades estão programadas para abrirem e funcionarem normalmente.