Itatiaia –

Os atletas moradores de Itatiaia, que realizaram o recadastramento para realizar treinamentos de corrida, ciclismo ou caminhada na área do Parque Nacional de Itatiaia, com acesso gratuito, poderão fazer a retirada das suas carteirinhas de entrada livre a partir de hoje (05).

A entrega do documento acontece, das 08h às 12h e das 13h às 17h, na sede da Secretaria de Esporte e Lazer. O recadastramento iniciou no final de janeiro e de acordo com a secretaria, só foram confeccionadas as carteirinhas dos atletas que levaram todos os documentos, entre eles, a foto 3/4,solicitada para a inscrição.

A iniciativa, uma parceria entre a Prefeitura e a direção do Parque Nacional do Itatiaia, concede aos atletas profissionais e amadores, que são moradores da cidade, a oportunidade de praticar suas atividades físicas tanto na parte baixa quanto na parte alta da reserva.

Inscrição

Só tem a isenção na entrada quem é morador de Itatiaia.Para fazer a inscrição é preciso apresentar xerox do RG, CPF e comprovante de residência nominal e uma foto 3/4. Caso o morador não tenha o comprovante de residência em seu nome poderá apresentar no nome dos pais, mas nesse caso é preciso levar a certidão de nascimento ou ainda no nome do conjugê, sendo então necessário apresentar a certidão de casamento. A outra opção é o contrato de aluguel. A Secretaria de Esporte e Lazer fica na Rua Dona Apolinária,Nº380, Centro. O telefone de contato é (24) 3352 6444.