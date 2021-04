Ato extraordinário dá posse aos novos conselheiros do MEP

Matéria publicada em 14 de abril de 2021, 08:25 horas

Volta Redonda- O Conselho do MEP(Movimento Ética na Política) realizou na terça-feira, dia 13, em ato extraordinário dando posse aos novos conselheiros do Movimento.

O encontro foi coordenado de forma conjunta pelo conselho diretivo composto pelos membros Pedro Paulo Vidal, Amanda Mattos e Davi Souza, via plataforma digital.

Após as saudações e agradecimentos à dedicação dos ex-conselheiros, Breno Lopes, Deylor Oliveira, Carlos Oliveira e Antônio Amorim, que seguem agora como membros no apoio ao Movimento, os novos integrantes apresentaram-se.

A estrutura orgânica do MEP e a importância do Conselho como aglutinador e integrado nas ações do MEP ganharam destaques, após o pronunciamento dos novos colaboradores direto do Movimento.

Tomaram posse como novos colaboradores o ecólogo e coordenador da Equipe Ambiental do MEP, Fernando Pinto; Gabriela Patrícia, estudante de direito e ex aluna do MEP; Luiz Gustavo, Advogado e amigo do MEP e Raphael Lima, sociólogo, ligado à UFF.

Agradecidos pela oportunidade, os novos conselheiros receberam aplausos de todos e os agradecimentos da professora Nirlene Pirassol Tepedino, conselheira e coordenadora da equipe pedagógica do MEP.

De acordo com a coordenação do MEP, O atual conselho segue até dezembro de 2021, quando será realizada Assembleia Geral(25 anos do Movimento) e quando os cargos serão ratificados e ampliados.