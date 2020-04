Aulas online para alunos da rede municipal serão iniciadas na segunda-feira em Volta Redonda

Matéria publicada em 17 de abril de 2020, 19:15 horas

Volta Redonda- Os alunos da rede municipal de ensino começam a ter aulas por meio de plataforma digital a partir da próxima segunda-feira, dia 20. Para estarem aptos a participar, os responsáveis ou o próprio aluno deve se inscrever pelo link conectedu.tv, a partir desta sexta-feira, dia 17.

As informações serão encaminhadas para a escola que o estudante frequenta, indicada no momento da inscrição, e a diretoria vai validar o cadastro. Assim, o aluno poderá acessar a plataforma digital para acompanhar as aulas utilizando notebook, smartphone, computador, smartTV, tablet, etc. Por ser uma plataforma responsiva, se adapta a qualquer tela.

A secretária de Educação, Rita Andrade, acredita que a utilização do aplicativo vai possibilitar que o ano letivo não seja comprometido devido a paralisação das aulas por conta do isolamento social necessário no combate à Covid-19.

– O objetivo é alcançar os quase 40 mil alunos da rede e, para isso, contamos com o trabalho de professores, diretores de escola e da equipe da Secretaria Municipal de Educação – afirmou, lembrando que os pais ou responsáveis também terão papel muito importante neste período de aprendizado em casa.

A secretária de Educação afirmou que o recurso tecnológico será um aliado da educação neste momento de isolamento social.

– E para recuperar com eficiência o tempo perdido, na próxima semana, os estudantes terão aulas mesmo nos dias de feriado e pontos facultativos – avisou.

O sistema promove a integração de todos os envolvidos no processo educacional, conectando professores, alunos e instituições, com possibilidades de aula ao vivo e conteúdo da sala de aula disponível para os alunos.

Pelo aplicativo, os alunos poderão fazer questionamentos aos professores e os responsáveis terão informações sobre planos de aula e conteúdos aplicados pelos profissionais de educação. Além do conteúdo escolar, o sistema permite acompanhar o rendimento do aluno.