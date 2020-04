Aulas online são iniciadas na rede municipal de Volta Redonda

Matéria publicada em 20 de abril de 2020, 18:27 horas

Volta Redonda– As aulas online foram iniciadas nesta segunda-feira, dia 20, para os alunos da rede pública de ensino de Volta Redonda. O cadastro foi liberado na última sexta-feira, dia 17, e deve ser feito através do link: conectedu.tv. O aluno poderá acessar a plataforma digital para acompanhar as aulas utilizando notebook, smartphone, computador, smartTV, tablet e etc.

A prefeitura informou que as escolas que têm banda larga de internet farão plantão e aqueles que não têm internet podem procurar as escolas para pegar o conteúdo que está na plataforma. O recurso tecnológico será um aliado neste período de isolamento social e para recuperar o tempo perdido os estudantes terão aulas mesmo nos dias de feriado e pontos facultativos.

Tanto a equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação e do sistema estarão disponíveis para tirar todas as dúvidas e dar auxílio aos alunos e responsáveis. O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, explicou que essa é uma saída para que a paralisação das aulas, por conta do isolamento social necessário no combate a Covid-19, não atrapalhe o desenvolvimento dos quase 40 mil alunos que são atendidos pela rede municipal de ensino.

– Estamos contando com o trabalho conjunto dos nossos professores, que são excelentes, e da família que vai ter um papel importante ajudando presencialmente os alunos – afirmou o prefeito.

Samuca ainda fez uma videoconferência com os professores da rede municipal de ensino, através do portal digital, para agradecer o empenho dos profissionais.

– Em um momento de crise, precisamos ver as possibilidades de amenizar os impactos. Esse site vai nos ajudar muito e precisamos dos professores para nos ajudar a melhorar cada vez mais a plataforma. Agradeço aos professores e ao Conselho Municipal de Educação – disse o prefeito.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Rita Andrade, é necessário que todos os alunos se cadastrem.

– Esse é meio que nós temos nesse momento para que o ensino dos nossos alunos não seja prejudicado. Então é importante que todos façam o cadastro e participem das aulas – frisou Rita.

Rita contou ainda que o sistema vai conectar professores, alunos e instituições.

– Os alunos têm possibilidade de participar de aulas ao vivo e ainda poderão fazer questionamentos aos professores. Os responsáveis terão informações sobre planos de aula e conteúdos aplicados pelos profissionais de educação e poderão acompanhar o rendimento do aluno – explicou a secretária.