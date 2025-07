Ave ferida por linha com cerol passa por cirurgia no Zoo-VR

Volta Redonda – A equipe de veterinários do Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) está trabalhando no processo de recuperação de uma ave da espécie curicaca, resgatada após ser ferida por uma linha de pipa com cerol. O animal foi levado para o Zoo-VR por agentes da Guarda Ambiental de Barra Mansa, que o haviam resgatado no último domingo (20), no bairro Vista Alegre.

Segundo a veterinária do Zoo-VR, Ana Vitória Rezende, a ave foi recebida com uma lesão grave e precisou passar por uma cirurgia de reconstrução de patágio, como tentativa de preservar a asa, pois ela teria que ser amputada caso não chegasse a tempo.

“Fizemos uma cirurgia de reconstrução do patágio, que havia rompido com a linha de cerol. Também está sendo realizada laserterapia para acelerar o processo de cicatrização, além de tratamento medicamentoso com antibióticos e analgésicos. Ela está internada no setor extra, com bandagem para proteção dos pontos, já está se alimentando super bem e exercendo o comportamento natural da espécie”, explicou a veterinária.

O coordenador do Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda, Jadiel Teixeira, parabenizou a equipe de veterinários do Zoo-VR pela agilidade no atendimento, que pode ser essencial para a preservação da asa da curicaca.

“Foi uma cirurgia complexa e muito bem executada pela nossa equipe. A ave vem se recuperando bem, e acreditamos que tem grandes chances de soltura nos próximos meses. Parabéns para a Ana Vitória e toda a equipe por mais um grande trabalho”, destacou Jadiel.