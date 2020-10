Avenidas e ruas de Quatis ganharão lâmpadas de LED

Matéria publicada em 19 de outubro de 2020, 11:43 horas

Quatis – Principais avenidas e ruas de Quatis passarão por um processo de modernização com um projeto que prevê a substituição por lâmpadas de LED em mais de 750 dos 1.400 postos espalhados pelo município. De acordo com a prefeitura, o serviço está orçado em R$ 800 mil e abrange também a troca de luminárias, braços de sustentação, relês, entre outros componentes do sistema.

A modernização em objetivo de trazer maior luminosidade nas vias e mais segurança para os moradores de Quatis. O sistema também gerará economia, pois as lâmpadas de LED consomem menos energia e tem maior durabilidade.

Os gastos com manutenção devem reduzir em 60%. Segundo cálculos da prefeitura, iluminação nas vias públicas gera custo mental de manutenção em torno de R$ 60 mil por mês ou R$ 720 mil por ano. Se for incluída a manutenção que é realizada nos espaços e prédios públicos municipais como praças, escolas e demais imóveis mantidos pela Prefeitura, o valor sobe para R$ 110 mil por mês, alcançando pouco mais de R$ 1,3 milhão por ano.