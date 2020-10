Aviões que sobrevoaram a região faziam parte de exercício do Exército

Matéria publicada em 12 de outubro de 2020, 12:52 horas

Sul Fluminense – A última sexta-feira (09), os moradores de Barra Mansa, Porto Real, Resende, Quatis e Volta Redonda ficaram assustados com os sobrevoos, em baixa altitude, de aviões que cruzaram os céus das cidades.

De acordo com a comunicação da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), a intensa atividade aérea fez parte da Operação Saci 2020. A Brigada Paraquedista do Exército do Rio estava realizando um exercício de adestramento avançado, que simula conquista de umacabeça de ponte aérea, na cidade de Resende. Ainda segundo as informações, as atividades terminam nesta segunda-feira.

A operação, que conta com o apoio da Força Aérea Brasileira, do COpEsp, do Comando de Aviação do Exército, da Aman e da Usina do Funil, conta com a participação de 1800 militares que vieram do Rio.