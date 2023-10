Baile Anos Dourados anima grupo da terceira idade de Angra

Angra dos Reis – Em uma noite repleta de elegância e charme, o grupo da terceira idade que faz parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo celebrou com estilo e saudosismo os anos dourados em um baile temático que reuniu os idosos e seus convidados, nesta sexta-feira (27). O evento, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Pessoal e Promoção da Cidadania, foi em comemoração ao Dia do Idoso celebrado no dia 1º desse mês.

– Durante todo o mês fizemos várias atividades, palestras e encontros para celebrar o mês dedicado aos idosos. Esse baile foi o ponto alto das comemorações para encerrar com chave de ouro as programações voltadas para o nosso grupo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Para muitos deles, a noite foi uma oportunidade de reviver não apenas uma época, mas também de reafirmar a importância da amizade, da alegria e da celebração, independentemente da idade – comentou Fernanda Lima, Coordenadora Técnica da Pessoa Idosa.

O Clube Comercial, que fica na rua do Comércio no Centro, foi transformado em um cenário que remontava às décadas de 1950 e 1960, com decorações que incluíam cortinas cintilantes, toalhas de mesa retrô e uma parede repleta de ícones da época. Os participantes foram todos vestidos a caráter e contribuíram para a atmosfera festiva e nostálgica do Baile Anos Dourados, que contou com vários sorteios de brindes para os participantes da festa.

Com esse evento nostálgico, os mais de 120 idosos presentes provaram que a vitalidade e a alegria de viver não conhecem limites de idade. A celebração dos anos dourados foi um lembrete de que a vida é para ser desfrutada em todas as fases. O baile não foi apenas sobre dançar, mas também sobre compartilhar histórias e memórias daquela época.

– O baile foi um sucesso, sabemos que a troca de afeto e a convivência com outras pessoas exercem um papel fundamental na vida de todos, trazendo impactos extremamente positivos, inclusive com relação à prevenção de certas doenças, pois o convívio social faz toda a diferença nessa fase da vida do idosos. Temos trabalhado para realizar várias atividades nos grupos de convivência para fortalecer esses vínculos. O grupo da terceira idade de Angra têm dado um show de vitalidade e vemos isso durante o baile – reforçou a secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaísa Bedê.