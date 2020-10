Bairro Colônia Santo Antônio é fiscalizado após denúncias de irregularidades no comércio

Matéria publicada em 1 de outubro de 2020, 17:42 horas

Barra Mansa– O bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa, tem gerado inúmeras denúncias de mesas e cadeiras em vias sem permissão e estabelecimentos comerciais descumprindo o decreto municipal, que visa à prevenção da Covid-19.

Além de som abusivo em veículos e animais em praças. A Secretaria Municipal de Ordem Pública recebeu as denúncias e iniciou nesta quinta-feira, dia 01, as fiscalizações no bairro para conter as aglomerações e irregularidades.

A Secretaria conta com o apoio da Guarda Municipal e da 2ª CIA do 28º Batalhão da Polícia Militar de Barra Mansa (BPM). O secretário de Ordem Pública, William Pereira, destacou o trabalho da pasta cujo objetivo é coibir atitudes não permitidas neste período de pandemia e isolamento social.

– Estão sendo feitas blitz e notificações dos estabelecimentos por sossego público. Tendo em vista que se o sossego público for violado, o estabelecimento poderá ter o seu alvará cassado – disse William.

A operação desta quinta é a primeira de uma série que acontecerá no próximo fim de semana. O munícipe que presenciar irregularidades ou ações que afetam à ordem e o respeito ao distanciamento social pode entrar em contato com os telefones da Guarda Municipal: (24) 3028-9369 e (24) 3028-9339.

Notificações prévias

A Secretaria de Ordem Pública ressaltou que nesta quinta-feira, 1°, fez várias notificações aos estabelecimentos. A medida tem caráter preventivo e visa alertar os comerciantes e proprietários de bares e restaurantes para que não promovam aglomerações e atividades que vão contra a segurança ao novo coronavírus.